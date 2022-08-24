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В ЦБ России заявили о росте инфляционных ожиданий россиян

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Банк России заявил, что инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев выросли в августе до 12%.
В ЦБ России заявили о росте инфляционных ожиданий россиян
  • РИА Новости

«Инфляционные ожидания населения в августе 2022 года выросли, но остались в диапазоне показателей апреля — июля. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 12%», — говорится в заявлении ЦБ

Вместе с этим отмечается, что краткосрочные ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться, вернувшись к значениям середины 2020 года.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития России прогнозирует инфляцию 13,4% по итогам 2022 года.

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