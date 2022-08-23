военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Экономист Кононов назвал причины снижения курса евро

Короткая ссылка
Экономист по международным рынкам аналитического управления «Открытие Research» Кирилл Кононов назвал причины снижения курса евро.
Экономист Кононов назвал причины снижения курса евро
  • Gettyimages.ru

«Во-первых, влияние оказал рост разницы ставок между ФРС и ЕЦБ, что стимулирует переток капитала в долларовые активы, чтобы получить там большую доходность», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Во-вторых, как отметил эксперт, торговый баланс ЕС в 2022 году находится в дефиците из-за подорожания газа, нефтепродуктов и продовольствия, причём в отдельных случаях — до исторических максимумов.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» допустил рост курса доллара выше 80 рублей во втором полугодии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить