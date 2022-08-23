Экономист Кононов назвал причины снижения курса евро

Экономист по международным рынкам аналитического управления «Открытие Research» Кирилл Кононов назвал причины снижения курса евро.

«Во-первых, влияние оказал рост разницы ставок между ФРС и ЕЦБ, что стимулирует переток капитала в долларовые активы, чтобы получить там большую доходность», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Во-вторых, как отметил эксперт, торговый баланс ЕС в 2022 году находится в дефиците из-за подорожания газа, нефтепродуктов и продовольствия, причём в отдельных случаях — до исторических максимумов.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» допустил рост курса доллара выше 80 рублей во втором полугодии.