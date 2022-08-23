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Более 5 тысяч предприятий открылись при поддержке проекта «Малый бизнес Москвы»

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Более 5 тыс. новых предприятий жители столицы открыли в 2022 году при поддержке городского проекта «Малый бизнес Москвы».
Более 5 тысяч предприятий открылись при поддержке проекта «Малый бизнес Москвы»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития города. 

«В основном это интернет-магазины. Ещё одно популярное направление — общепит. Этому, в частности, способствуют гранты на развитие отечественных сетей быстрого питания, которые могут получить московские предприниматели», — рассказала заместитель мэра — глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Отмечается, что в топ наиболее популярных направлений также входят бизнес по аренде недвижимости и такси, автомобильные грузоперевозки.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства сообщала, что в Москве направили около 22 млрд рублей на поддержку бизнеса за пять месяцев 2022 года.

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