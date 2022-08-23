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Экономист Лобода назвал профицит торгового баланса основным фактором влияния на курс рубля

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Экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
Экономист Лобода назвал профицит торгового баланса основным фактором влияния на курс рубля
  • Gettyimages.ru

«Стоит дождаться начала интервенций, чтобы посмотреть и на объёмы, и на целевые активы, и на рыночные реакции. Пока всё, что можно сказать, — это то, что фискальные власти готовы начать работать и с пополнением резервов, и с курсообразованием. Основной фактор влияния на курс рубля сейчас — это профицит торгового баланса России», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, предложение валюты компаниями-экспортёрами на внутреннем рынке выше, чем спрос на неё со стороны компаний-импортёров, что создаёт прочную основу для отечественной валюты.

Ранее кандидат экономических наук доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» допустил рост курса доллара выше 80 рублей во втором полугодии.

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