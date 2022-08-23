Экономист Лобода назвал профицит торгового баланса основным фактором влияния на курс рубля

Экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

«Стоит дождаться начала интервенций, чтобы посмотреть и на объёмы, и на целевые активы, и на рыночные реакции. Пока всё, что можно сказать, — это то, что фискальные власти готовы начать работать и с пополнением резервов, и с курсообразованием. Основной фактор влияния на курс рубля сейчас — это профицит торгового баланса России», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, предложение валюты компаниями-экспортёрами на внутреннем рынке выше, чем спрос на неё со стороны компаний-импортёров, что создаёт прочную основу для отечественной валюты.

Ранее кандидат экономических наук доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» допустил рост курса доллара выше 80 рублей во втором полугодии.