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Стоимость СПГ на рынках Азии превысила $60 за 1 млн BTU

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По данным CME Group об индексе JKM, стоимость сжиженного природного газа (СПГ) на рынках Азии превысила $60 за 1 млн BTU.

Как сообщает ТАСС, цены на СПГ в регионе растут вслед за увеличением стоимости сжиженного газа и трубопроводного газа в Европе на фоне сообщения «Газпрома» о приостановке поставок по «Северному потоку» до 2 сентября.

Подъём цен провоцирует также и острая конкуренция на рынке — Япония и Южная Корея стараются максимально нарастить свои запасы в преддверии зимы.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин ранее назвал рост цены на газ до $3000 началом проблем европейцев.

При этом крупные трейдеры сжиженного природного газа несут убытки в сотни миллионов долларов в связи с перебоями в работе заводов в ряде стран.

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