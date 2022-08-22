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Blick: американские компании получают огромные прибыли от продажи газа в Европу

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Компании в США пользуются сложным положением в европейском энергетическом секторе и получают огромные прибыли от продажи газа в страны Европы. Об этом сообщает швейцарская газета Blick

В статье отмечается, что стоимость энергоресурсов в Европе увеличилась в отдельных случаях до десяти раз, в то время как природный газ в США остаётся по-прежнему дешёвым.

«Торговцы сырьевыми товарами извлекают колоссальные прибыли, продавая американский газ в Европе», — говорится в тексте.

Авторы материала со ссылкой на данные Business Insider подчеркнули, что американские компании получают до $200 млн прибыли за экспорт американского газа в страны Европы.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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