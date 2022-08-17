Экономист Танкаев назвал снижение поставок одной из причин подорожания газа в Европе

Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал рост цен на газ на европейском рынке.

«Самая главная причина в том, что снижаются поставки газа, а предложение газа на рынке маленькое, и оно уменьшается, а не растёт. Поставки через Украину уменьшились практически вдвое за время спецоперации. Что касается поставок по «Северному потоку», то они с 100% упали до 20%, а остальные поставки также находятся в очень сложном положении», — отметил специалист.

По его словам, в этой ситуации в более выгодных условиях находится только Юго-Восточная Европа, а именно Венгрия и те страны, которые сохраняют нормальные экономические отношения с Россией.

Ранее кандидат политических наук Алексей Голубев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками газа в Испанию.