военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Экономист Танкаев назвал снижение поставок одной из причин подорожания газа в Европе

Короткая ссылка
Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал рост цен на газ на европейском рынке.
Экономист Танкаев назвал снижение поставок одной из причин подорожания газа в Европе
  • Gettyimages.ru

«Самая главная причина в том, что снижаются поставки газа, а предложение газа на рынке маленькое, и оно уменьшается, а не растёт. Поставки через Украину уменьшились практически вдвое за время спецоперации. Что касается поставок по «Северному потоку», то они с 100% упали до 20%, а остальные поставки также находятся в очень сложном положении», — отметил специалист.

По его словам, в этой ситуации в более выгодных условиях находится только Юго-Восточная Европа, а именно Венгрия и те страны, которые сохраняют нормальные экономические отношения с Россией.

Ранее кандидат политических наук Алексей Голубев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками газа в Испанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить