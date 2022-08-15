Ставропольские аграрии получили около 3 млрд рублей в рамках господдержки

На Ставрополье аграрии получили около 3 млрд рублей по субсидиям.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

«Сегодня господдержка — один из ключевых инструментов, помогающих нашим аграриям сократить издержки при производстве сельскохозяйственной продукции. Это особенно важно сейчас, когда Ставрополье находится на передовой обеспечения продовольственной безопасности страны. Эту работу будем усиливать», — отметил Владимиров.

В частности, в настоящее время в краевом Минсельхозе принимают новые заявки на субсидии на развитие виноградарства и агрострахование.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.