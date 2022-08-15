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Ставропольские аграрии получили около 3 млрд рублей в рамках господдержки

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На Ставрополье аграрии получили около 3 млрд рублей по субсидиям.
Ставропольские аграрии получили около 3 млрд рублей в рамках господдержки
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Newstead

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

«Сегодня господдержка — один из ключевых инструментов, помогающих нашим аграриям сократить издержки при производстве сельскохозяйственной продукции. Это особенно важно сейчас, когда Ставрополье находится на передовой обеспечения продовольственной безопасности страны. Эту работу будем усиливать», — отметил Владимиров.

В частности, в настоящее время в краевом Минсельхозе принимают новые заявки на субсидии на развитие виноградарства и агрострахование. 

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.

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