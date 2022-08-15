На Кубани предпринимателям выдали займы на сумму более 1,6 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе продолжают увеличивать финансовую помощь для предпринимателей.

Об этом сообщает «Кубань 24».

«Сегодня, в условиях санкционного давления и новых вызовов, наша задача — максимально помогать предпринимателям, создавать условия для их развития. Для этого в регионе реализуем широкий спектр мер поддержки. Только с начала года Фонд микрофинансирования выдал займов на общую сумму 1,63 млрд рублей, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Кондратьев.

Он отметил, что край остаётся в числе лидеров по объёмам поддержки малого и среднего бизнеса.

По словам губернатора, льготные займы наиболее востребованы у предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, розничной торговлей, грузоперевозками и производством.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.