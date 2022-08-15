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Аналитик Кочетков заявил о негативном влиянии нерезидентов на Мосбирже на ослабление рубля

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Появление на Мосбирже нерезидентов может спровоцировать ослабление рубля на 5-7%, заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

По его словам, доля вложений «агентов влияния» из дружественных стран не превышает 10% от всего объема ОФЗ во владении нерезидентов.

«То есть потенциальный объём на продажу ОФЗ может составить 140-280 млрд рублей, но далеко не все 2,8 трлн рублей, которые находились во владении нерезидентов на конец февраля текущего года», — сказал Кочетков в комментарии агентству «Прайм».

Аналитик отметил, что есть ожидания по снижении доходностей ОФЗ на фоне снижения ставки Центробанка. При этом интерес инвесторов к российским ОФЗ может стать толчком к развитию торговых отношений со страной.

«Таким образом, кроме предполагаемого потока на выход, может сформироваться поток на вход. Поэтому давление на рубль через ОФЗ не будет столь катастрофичным», — заключил эксперт.

Старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос ранее допустил снижение курса рубля к доллару осенью.

По его оценке, в ближайшие несколько недель доллар будет стоить в пределах 55—68 рублей.

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