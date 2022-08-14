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Менеджер Манжос допустил снижение курса рубля к доллару осенью

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Осенью курс рубля по отношению к доллару может ослабеть из-за нескольких причин, в числе которых — спад цен на энергоносители и введение нового бюджетного правила, заявил старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос.

«Увязывать такую возможность с ожидаемым дальнейшим понижением ключевой ставки ЦБ РФ было бы неверно», — пояснил он агентству «Прайм».

По словам эксперта, это работает при неограниченном доступе иностранных инвесторов на финансовый рынок и при свободной возможности вывода средств, однако этого сейчас в России нет.

Манжос отметил, что поддержку курсу рубля могут сейчас оказать высокие цены на углеводороды или слабый импорт, а введение нового бюджетного правила переломит ситуацию в обратную сторону.

По оценке риск-менеджера, в ближайшие несколько недель доллар будет стоить в пределах 55-68 рублей.

Ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова ранее спрогнозировала динамику курса рубля до конца лета.

Она предположила, что до конца лета следует ожидать по курсу доллара — 60—64 рубля за доллар, по курсу евро — 61—65 рублей за евро.

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