Специалист по энергетике Громов высказался о ситуации на европейском рынке газа

Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов высказался о ситуации на европейском рынке газа.

«В принципе, если Евросоюз и Британия не вводили бы санкции в отношении России, то ситуация на европейском рынке была бы не такой тяжёлой. Конкретно сейчас речь идёт о двух трудных для населения факторах — дорогие энергоносители и возможный дефицит энергии, если зима будет холодной», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, в настоящее время политика преобладает над экономикой.

Как считает Громов, возможны временные исключения в отношении России, но даже они не будут означать изменения вектора риторики Европы и Британии.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.