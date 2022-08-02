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Политолог Голубев прокомментировал ситуацию с поставками газа в Испанию

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Кандидат политических наук Алексей Голубев прокомментировал ситуацию с поставками газа в Испанию.
Политолог Голубев прокомментировал ситуацию с поставками газа в Испанию
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Действия Испании наглядно демонстрируют реализацию плана ЕС о добровольном сокращении потребления газа в зимний период, который якобы поможет снизить энергетическую зависимость от России», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По мнению эксперта, у Мадрида нет мощностей, чтобы снизить зависимость ЕС от России и, условно говоря, снабдить топливом Францию или другие страны Западной Европы.

«Но здесь речь больше про контраст: если потенциальный топливный центр Евросоюза экономит на кондиционерах, то что же происходит в других государствах союза?» — отметил Голубев.

Ранее испанский премьер-министр Педро Санчес призвал министров, чиновников и предпринимателей не носить галстуки, чтобы в жару сэкономить электроэнергию, затрачиваемую на работу кондиционеров.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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