Экономист Данилов назвал последствия для Болгарии из-за отказа от поставок российского газа

Кандидат экономических наук Александр Данилов рассказал, с какими трудностями столкнётся экономика Болгарии в случае отказа от российского газа и перехода на СПГ из США.

Сжиженный природный газ не является спасением для стран, которые привыкли получать топливо по трубопроводам, заявил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

«Причин несколько: во-первых, СПГ на порядок дороже привычного газа, во-вторых, поставки танкерами — это всегда лотерея. Неизвестно, когда прибудет топливо и прибудет ли вообще. Работодателей и бизнес понять можно, часто все считают, что газ — это исключительно отопление в зимний период или максимум электроэнергия. Но, как мы знаем, энергоресурс используется в работе при производстве большинства товаров, удобрений, технологий и многого другого», — отметил Данилов.

Экономист выразил мнение, что выходом из такой ситуации может стать возобновление поставок российского газа в Болгарию.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.