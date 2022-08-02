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В Москве рассказали о ходе работ по возведению технопарка «ЗИЛ»

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что технопарк «ЗИЛ» на территории бывшей одноимённой промзоны готов уже наполовину.
В Москве рассказали о ходе работ по возведению технопарка «ЗИЛ»

Об этом пишет kp.ru.

«На сегодня проект готов более чем на 50%. На площадках ведутся строительно-монтажные работы», — сказал вице-мэр.

По его словам, открытие технопарка в Москве позволит создать дополнительно более 1 тыс. рабочих мест. В нём будут работать производители микроэлектроники и автокомпонентов, разработчики информационных технологий в сфере безопасности и другие предприятия.

Ранее НСН сообщала, что Москва с января 2022 года выделила инвесторам более 9 га земли для строительства школ и детских садов в разных районах города.

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