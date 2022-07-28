Аналитик Тюрина объяснила сообщения о решении Египта касательно покупки пшеницы с Украины

Директор департамента аналитики Российского зернового союза Елена Тюрина прокомментировала в беседе с RT сообщения о том, что власти Египта приняли решение о расторжении контрактов на покупку 240 тыс. т пшеницы с Украины, закупленной в декабре 2021 года.

«В прошлом сезоне, который закончился 1 июля, Египет закупил в целом на мировом рынке 11,5 млн т пшеницы: в том числе в России — 6,6 млн т, на Украине — 1,8 млн т, в Румынии — чуть больше 1 млн т и 195 тыс. т во Франции. То есть это основные поставщики пшеницы в Египет, в ушедшем сезоне на долю России пришлось 57,5% общего объёма импорта пшеницы Египтом. В сезоне 2021—2022 годов объёмы импорта пшеницы из России Египтом сократились, снижение составило 3,4 млн т, или же 66%. В связи с событиями на Украине и с санкциями выросли логистические риски... Египет пошёл по пути расширения географии импорта: он закупал пшеницу в Индии и увеличил закупки из Румынии», — рассказала эксперт.

По её словам, на момент контрактации в апреле цена на пшеницу была выше, чем сегодня.

«Я думаю, что это тоже одна из причин отказа от поставок. Плюс прошла информация о том, что не в установленные сроки по договору проходили эти поставки украинской пшеницы. Я думаю, что первое — это связано с логистическими рисками, второе — более низкий уровень цен на сегодняшний день. Также засуха в ЕС может повлиять на снижение сбора пшеницы в странах ЕС, соответственно, я думаю, что Египет опять увеличит закупки пшеницы в России», — заключила собеседница RT.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Египет расторг контракты на покупку пшеницы с Украины.

По информации агентства, Главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) приняло решение об «освобождении» от договорных обязательств компаний-поставщиков Nibulon и Inerco.