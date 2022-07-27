В Москве снизили ставку по льготным инвестиционным кредитам для промышленной отрасли
- РИА Новости
Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Максимальный размер кредита теперь доходит до 3 млрд рублей. Ставка доступна и для новых заёмщиков, и для тех, кому кредитование уже было одобрено.
Ссуду можно получить для покупки необходимого оборудования, регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также на реализацию инвестпроектов.
Кроме того, средства разрешено направить на создание или ремонт производственной инфраструктуры в столице.
Также стало известно, что в Нижегородской области предприниматели могут взять льготный заём по программе «ПСК» по ставке от 3%, передаёт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В рамках регионального пакета мер поддержки экономики для помощи малому и среднему предпринимательству был направлен 1 млрд рублей.
Ранее в Подмосковье рассказали о новых мерах поддержки субъектов МСП.