Экономист Бабин прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Короткая ссылка
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

В беседе с агентством «Прайм» он напомнил, что после падения весной рубль укрепился практически вдвое до рекордных уровней семилетней давности, в связи с чем власти России начали планомерное ослабление мер валютного контроля.

«Однако этого оказалось недостаточно для возвращения курса рубля на более низкие экономически обоснованные уровни. Тем более импорт восстанавливается недостаточно быстро», — отметил Бабин.

Он также допустил, что до конца года доллар может вернуться в диапазон 70—80 рублей.

Ранее доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить