Экономист Бабин прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

В беседе с агентством «Прайм» он напомнил, что после падения весной рубль укрепился практически вдвое до рекордных уровней семилетней давности, в связи с чем власти России начали планомерное ослабление мер валютного контроля.

«Однако этого оказалось недостаточно для возвращения курса рубля на более низкие экономически обоснованные уровни. Тем более импорт восстанавливается недостаточно быстро», — отметил Бабин.

Он также допустил, что до конца года доллар может вернуться в диапазон 70—80 рублей.

Ранее доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.