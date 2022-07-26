Эксперт Плявиньш прокомментировал ситуацию с запасами газа в Европе

Независимый энергетический эксперт Валдис Плявиньш прокомментировал ситуацию с запасами газа в Европе.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что с учётом инициативы по сокращению потребления газа в ЕС на 15%, а также установления требования по заполнению подземных газохранилищ на 80% возможность альянса запастись топливом кажется реальной.

«С учётом того, что до крайнего срока — 1 ноября — остаётся более трёх месяцев, даже с учётом сокращения поставок по «Северному потоку» у европейцев будут все шансы заполнить хранилища газа», — отметил Плявиньш.

По его словам, важнее наблюдать за динамикой спроса на СПГ в странах Азии.

«Можно сказать, что если сегодняшние темпы экспорта СПГ и трубопроводного газа в Европу сохранятся или изменятся незначительно, то вероятность заполнения европейских ПХГ до необходимого уровня будет скорее вопросом времени. Если же поставки СПГ в августе — сентябре сократятся, европейские энергокомпании могут не справиться с требованием закона без наращивания российского экспорта», — заключил он.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.