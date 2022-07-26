Эксперт Плявиньш прокомментировал ситуацию с запасами газа в Европе

Короткая ссылка
Независимый энергетический эксперт Валдис Плявиньш прокомментировал ситуацию с запасами газа в Европе.
Эксперт Плявиньш прокомментировал ситуацию с запасами газа в Европе
  • Gettyimages.ru
  • © walrusmail

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что с учётом инициативы по сокращению потребления газа в ЕС на 15%, а также установления требования по заполнению подземных газохранилищ на 80% возможность альянса запастись топливом кажется реальной.

«С учётом того, что до крайнего срока — 1 ноября — остаётся более трёх месяцев, даже с учётом сокращения поставок по «Северному потоку» у европейцев будут все шансы заполнить хранилища газа», — отметил Плявиньш.

По его словам, важнее наблюдать за динамикой спроса на СПГ в странах Азии.

«Можно сказать, что если сегодняшние темпы экспорта СПГ и трубопроводного газа в Европу сохранятся или изменятся незначительно, то вероятность заполнения европейских ПХГ до необходимого уровня будет скорее вопросом времени. Если же поставки СПГ в августе — сентябре сократятся, европейские энергокомпании могут не справиться с требованием закона без наращивания российского экспорта», — заключил он.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить