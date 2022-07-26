Финансист Тосунян оценил последствия для рынка от снижения ставки ЦБ до 8%

Президент Ассоциации российских банков академик РАН Гарегин Тосунян заявил, что кредитный рынок начал постепенно возвращаться к прежним показателям после известия о том, что Центробанк снизил ключевую ставку с 9,5 до 8%.

«Эти 1,5% — это не такое радикальное решение, тем более что следующее заседание планируется в конце сентября, но на два месяца Центробанк вдохнул жизнь в кредитный рынок. На удивление, неожиданно рынок стал постепенно оживать», — сказал эксперт в эфире Общественной службы новостей.

По его словам, это правильное решение. Он выразил надежду, что реакция рынка будет адекватной.

«Тем более что многие банки свои процентные ставки по привлечению, вклады уже снижают», — сказал Тосунян.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.