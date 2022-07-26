Аналитик Жильников прокомментировал динамику курса доллара

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников прокомментировал динамику курса доллара.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что в ближайшие дни технически сохраняется потенциал для укрепления американской валюты: актуальный диапазон для пары USD/RUB на вторник — около 57—59 рублей.

Как считает Жильников, рост доллара может иметь более сдержанный характер на фоне снижения торговой активности и восстановления нефтяных котировок.

«Курс доллара с расчётами на «завтра» в начале текущей недели продолжил развивать отскок, однако волатильность и торговые объёмы валюты немного снизились. Мы полагаем, что подобная динамика была вызвана окончанием основных налоговых выплат 25 июля (НДС, акцизы и прочее), ввиду чего навес предложения долларов сузился, а доллар предпринял попытки к укреплению», — уточнил Жильников.

Ранее доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.