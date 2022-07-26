Аналитик Юшков назвал недостатки стратегии ЕС по снижению потребления газа

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что план Евросоюза снизить потребление газа на 15% имеет свои сложности и нюансы.
Аналитик Юшков назвал недостатки стратегии ЕС по снижению потребления газа
  • Gettyimages.ru
  • © Sergey Pakulin / EyeEm

«Смысл плана заключается в том, чтобы сейчас экономить газ и образовывать излишки при тех же самых объёмах, которые поступают в Европу, и, соответственно, эти излишки закачивать в подземные хранилища к отопительному сезону», — объяснил Юшков в беседе Life.ru.

Однако поставки на том же уровне могут и не продолжиться, отмечает эксперт. «Газпром» уже объявил, что из-за проблем с ещё одной турбиной газопровода с 27 июля сокращает поставки до максимум 33 млн куб. м в сутки, что почти в два раза ниже, чем в настоящее время.

Кроме того, пока непонятно, когда этот план заработает и насколько страны — участницы блока будут соблюдать дисциплину при его выполнении, подытожил Юшков.

Ранее Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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