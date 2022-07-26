В «Опоре России» спрогнозировали ситуацию с курсом валют в ближайшей перспективе

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал, как плавное снижение ставки ЦБ повлияет на колебания курса валют в ближайшем будущем.

Основной фактор, который в настоящее время определяет стабилизацию в экономике, — плавность и предсказуемость снижения ставки. Это даёт возможность банкам, предприятиям и производствам строить стратегию развития, опираясь на понятную динамику ставки рефинансирования, поделился эксперт в разговоре с Life.ru.

«Нынешние условия дают оперативный простор для дальнейшего снижения ставки. Также тенденция снижения даёт возможность вводить государственные программы льготного потребительского и промышленного кредитования без большого разрыва со средней ставкой по кредитам, что актуально и для банков, и для клиентов. В ближайшее время сильного колебания курса валют не ожидается», — отметил Сигал.

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