В ОЭЗ «Технополис Москва» запустят два производства медпродукции
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
«Два резидента особой экономической зоны Москвы, которые намерены производить продукцию для медицины, в этом году подошли к завершению строительных работ на своих заводах. Здесь планируется создать более 530 рабочих мест. Один из них — будущий фармацевтический комплекс, на другом будут производить глюкометры. Инвесторы вложили в новые предприятия свыше 3,2 млрд рублей», — рассказал он.
Как ранее сообщил kp.ru, на востоке Москвы появится завод, который будет выпускать ударные музыкальные инструменты.