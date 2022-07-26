В ОЭЗ «Технополис Москва» запустят два производства медпродукции

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На зеленоградской площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» до конца 2022 года достроят два новых здания производства медицинской продукции.
В ОЭЗ «Технополис Москва» запустят два производства медпродукции
  • АГН «Москва»
  • © Воронин Денис

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Два резидента особой экономической зоны Москвы, которые намерены производить продукцию для медицины, в этом году подошли к завершению строительных работ на своих заводах. Здесь планируется создать более 530 рабочих мест. Один из них — будущий фармацевтический комплекс, на другом будут производить глюкометры. Инвесторы вложили в новые предприятия свыше 3,2 млрд рублей», — рассказал он.

Как ранее сообщил kp.ru, на востоке Москвы появится завод, который будет выпускать ударные музыкальные инструменты.

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