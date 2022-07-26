В ОЭЗ «Технополис Москва» запустят два производства медпродукции

На зеленоградской площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» до конца 2022 года достроят два новых здания производства медицинской продукции.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Два резидента особой экономической зоны Москвы, которые намерены производить продукцию для медицины, в этом году подошли к завершению строительных работ на своих заводах. Здесь планируется создать более 530 рабочих мест. Один из них — будущий фармацевтический комплекс, на другом будут производить глюкометры. Инвесторы вложили в новые предприятия свыше 3,2 млрд рублей», — рассказал он.

Как ранее сообщил kp.ru, на востоке Москвы появится завод, который будет выпускать ударные музыкальные инструменты.