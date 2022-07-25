Аналитик Антонов рассказал о структурных изменениях в поставках нефти

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал о структурных изменениях в поставках нефти.

«Изменения логистики отразились на позициях Ирака. Ирак, чтобы не конкурировать с Россией и не терять доход от скидок на свою нефть на азиатских рынках, увеличивает поставки в Европу», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, Саудовская Аравия, Ирак и Россия сменили направление поставок, а европейские НПЗ перестраивают свои заводы под лёгкие сорта из Саудовской Аравии и США.

Как отметил Антонов, Ирак намерен нарастить мощности по добыче нефти с нынешних 4,8 млн баррелей в сутки до 8 млн к 2029 году.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.