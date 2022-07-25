Нумизмат Молотилкин рассказал, сколько стоит пятирублёвая банкнота 1997 года

Короткая ссылка
Коллекционер, нумизмат Сергей Молотилкин рассказал, сколько стоит пятирублёвая банкнота 1997 года.
Нумизмат Молотилкин рассказал, сколько стоит пятирублёвая банкнота 1997 года
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Пятирублёвую купюру 1997 года можно найти на рынке за 600 рублей. На стоимость банкноты прежде всего влияет объём тиража. У пятирублёвой купюры тираж был небольшим, как и у десятирублёвой. Купюра в идеальном состоянии может стоить в разы дороже, ветхая — дешевле», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, нумизматическая ценность старых купюр в случае поступления в оборот новых не снизится.

Ранее сообщалось, что в России могут возобновить печать банкнот номиналом пять и десять рублей.

Председатель Союза бонистов России кандидат исторических наук Александр Баранов в беседе со «Взглядом» высказался об удобстве банкнот номиналом пять и десять рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить