Нумизмат Молотилкин рассказал, сколько стоит пятирублёвая банкнота 1997 года

Коллекционер, нумизмат Сергей Молотилкин рассказал, сколько стоит пятирублёвая банкнота 1997 года.

«Пятирублёвую купюру 1997 года можно найти на рынке за 600 рублей. На стоимость банкноты прежде всего влияет объём тиража. У пятирублёвой купюры тираж был небольшим, как и у десятирублёвой. Купюра в идеальном состоянии может стоить в разы дороже, ветхая — дешевле», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, нумизматическая ценность старых купюр в случае поступления в оборот новых не снизится.

Ранее сообщалось, что в России могут возобновить печать банкнот номиналом пять и десять рублей.

Председатель Союза бонистов России кандидат исторических наук Александр Баранов в беседе со «Взглядом» высказался об удобстве банкнот номиналом пять и десять рублей.