Кандидат исторических наук Баранов высказался об удобстве банкнот номиналом пять и десять рублей

Председатель Союза бонистов России кандидат исторических наук Александр Баранов высказался об удобстве банкнот номиналом пять и десять рублей.

«Нужно, чтобы были и монеты, и банкноты в обращении», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его мнению, монетами пользоваться не очень удобно, так как они более тяжёлые.

«Если в 1998 году самая крупная купюра в обороте была 500 рублей, а 5—10 рублей были существенными деньгами, то сейчас самая крупная — 5 тыс. На 5—10 рублей уже особо ничего не купишь. Приходится скапливать мелочь, что неудобно», — отметил эксперт.

Баранов добавил, что монеты более долговечны.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в России могут возобновить печать банкнот номиналом пять и десять рублей.