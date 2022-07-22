Набиуллина: экономический спад в России будет более длительным и менее глубоким

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Экономический спад в России будет более длительным и менее глубоким, чем ожидалось. Об этом на пресс-конференции заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.
Набиуллина: экономический спад в России будет более длительным и менее глубоким
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Поступающие данные указывают на то, что экономический спад будет более растянутым во времени и, возможно, менее глубоким», — заявила Набиуллина.

Ранее совет директоров Центробанка России решил снизить ключевую ставку с 9,5 до 8% годовых.

Центробанк также понизил прогноз инфляции в России по итогам 2022 года до 12—15%.

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что к концу 2022 года российская экономика должна выйти на «положительные тренды».

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