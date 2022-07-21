Аналитик Юшков прокомментировал увеличенные поставки СПГ в Европу

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал увеличенные поставки СПГ в Европу.
Аналитик Юшков прокомментировал увеличенные поставки СПГ в Европу
  • Gettyimages.ru
  • © Mischa Keijser

«Американцы не собираются помогать Европе, они не пришлют СПГ, они продадут его, если будут высокие цены. Теперь европейцы платят много», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, цены огромные — $1800 за тысячу кубов летом.

«Никогда такого не было в истории, экономически — это коллапс», — считает Юшков.

Ранее Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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