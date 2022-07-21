Аналитик Деев рассказал, почему Европа не сможет полностью отказаться от российского газа

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев рассказал, почему Европа не сможет полностью отказаться от российского газа.

В беседе с ФАН он, в частности, привёл в пример ситуацию вокруг «Северного потока», который после завершения планового ремонта может быть пущен только на 40%.

«Дело не только в том, что пока ещё в Россию не поступила турбина из Канады, а в том, что ремонта требуют ещё пять агрегатов, но решений по ним нет. Концерн Siemens не реагирует на запросы «Газпрома» относительно ремонта турбин, а без них газопровод, главный маршрут поставок российского сырья в Европу, в полную мощность работать не сможет», — пояснил Деев.

По его словам, поэтому Европа готовится к тому, чтобы заменять газ другими источниками генерации, которые ранее сокращала из-за зелёной повестки. Например, это нефть и уголь.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.