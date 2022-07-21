Аналитик Деев рассказал, почему Европа не сможет полностью отказаться от российского газа

Короткая ссылка
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев рассказал, почему Европа не сможет полностью отказаться от российского газа.
Аналитик Деев рассказал, почему Европа не сможет полностью отказаться от российского газа
  • globallookpress.com
  • © DarioEgidi

В беседе с ФАН он, в частности, привёл в пример ситуацию вокруг «Северного потока», который после завершения планового ремонта может быть пущен только на 40%.

«Дело не только в том, что пока ещё в Россию не поступила турбина из Канады, а в том, что ремонта требуют ещё пять агрегатов, но решений по ним нет. Концерн Siemens не реагирует на запросы «Газпрома» относительно ремонта турбин, а без них газопровод, главный маршрут поставок российского сырья в Европу, в полную мощность работать не сможет», — пояснил Деев.

По его словам, поэтому Европа готовится к тому, чтобы заменять газ другими источниками генерации, которые ранее сокращала из-за зелёной повестки. Например, это нефть и уголь.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить