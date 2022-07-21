В Ставропольском крае нарастили объёмы производства пищевых продуктов

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В Ставропольском крае выросли объёмы производства пищевых продуктов в 2022 году.
В Ставропольском крае нарастили объёмы производства пищевых продуктов
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Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на региональный комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

Оборот промышленных организаций в этой отрасли, включая производителей напитков, за первое полугодие достиг 68,3 млрд рублей. Это на 16,3% больше по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Производство плодоовощных консервов в крае выросло на 48%, колбасных изделий — на 6,5%, безалкогольных напитков — на 6%.

В то же время стало известно, что объём экспорта морепродуктов из Приморья превзошёл показатель 2021 года, пишет vostokmedia.com.

Специалисты управления Россельхознадзора по Приморью и Сахалину с начала 2022 года оформили на экспорт 12 322 партии морепродуктов. Общая масса этого груза превысила показатель аналогичного периода 2021 года. 

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о стабильном росте производства мясной продукции в столице.

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