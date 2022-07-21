Аналитик Деев дал прогноз по курсу доллара

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев выразил мнение, что доллар, вероятнее всего, укрепится осенью. Кроме того, эксперт рассказал о факторах, влияющих на курс американской валюты.

Обычно в конце месяца рубль укрепляется к доллару и евро за счёт того, что экспортёры продают валютную выручку и переводят в рублях налоги и акцизы в бюджет, отметил эксперт в беседе с Life.ru.

«То же самое произойдёт наверняка и на следующей неделе, когда компании будут перечислять налог на прибыль, НДПИ и акцизы. Кроме того, на крепкий рубль работают высокие котировки нефти и по-прежнему низкий объём импорта. В первом квартале он просел в два раза, а во втором снижение составило порядка 30%», — рассказал Деев.

Но когда за счёт параллельного импорта государству и бизнесу удастся заместить выпадающий европейский и американский импорт, появится более высокий спрос на иностранную валюту. Тогда, вероятнее всего, доллар снова будет стоить около 70 рублей. По мнению Деева, это произойдёт осенью.

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