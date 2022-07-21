Аналитик Деев дал прогноз по курсу доллара

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев выразил мнение, что доллар, вероятнее всего, укрепится осенью. Кроме того, эксперт рассказал о факторах, влияющих на курс американской валюты.
Аналитик Деев дал прогноз по курсу доллара
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Обычно в конце месяца рубль укрепляется к доллару и евро за счёт того, что экспортёры продают валютную выручку и переводят в рублях налоги и акцизы в бюджет, отметил эксперт в беседе с Life.ru.

«То же самое произойдёт наверняка и на следующей неделе, когда компании будут перечислять налог на прибыль, НДПИ и акцизы. Кроме того, на крепкий рубль работают высокие котировки нефти и по-прежнему низкий объём импорта. В первом квартале он просел в два раза, а во втором снижение составило порядка 30%», — рассказал Деев.

Но когда за счёт параллельного импорта государству и бизнесу удастся заместить выпадающий европейский и американский импорт, появится более высокий спрос на иностранную валюту. Тогда, вероятнее всего, доллар снова будет стоить около 70 рублей. По мнению Деева, это произойдёт осенью.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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