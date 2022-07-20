Аналитик Юшков высказался о последствиях возможного отказа Европы от российского газа

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказался о последствиях возможного отказа Европы от российского газа.

«Если они собираются останавливать приём газа, а не решать проблемы с его транспортировкой, зимой действительно не будет газа. Вопрос в том, когда он отключится. Если он будет поступать в Европу в таком усечённом режиме, как сейчас, они даже не смогут подготовиться к отопительному сезону», — заявил эксперт в беседе с НСН.

По его словам, в таком случае потребуется отключить всех промышленных потребителей, сократить температуру отопления квартир, подавать горячую воду и электричество по часам.

«Атомные станции и так работают на пределе возможностей, при этом сейчас они вырабатывают ещё меньше электричества. Например, во Франции остановлена половина АЭС, потому что из-за жары высыхают водохранилища, необходимые для охлаждения атомных реакторов, их приходится глушить», — отметил Юшков.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.