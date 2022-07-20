Специалист Каленков высказался о планах ЕС провести грядущую зиму без российского газа

Генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков высказался о планах ЕС провести грядущую зиму без российского газа.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что такие планы неосуществимы и российский газ так или иначе будет попадать в Европу.

«Вероятнее всего, в лучших европейских традициях его будут закупать через третьи страны и поставлять в Европу как нероссийский газ. Может, придумают более сложные схемы. Но технически я не вижу возможности пережить зиму без серьёзного ухудшения условий жизни или существенного ухудшения условий ведения бизнеса», — сказал эксперт.

По его словам, значительная часть промышленности в Европе связана с газом и заменить его другим невозможно.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.