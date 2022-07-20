Подмосковье экспортировало в КНР продукты почти на $153 млн с начала года
- © Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Об этом сообщает телеканал «360».
Китай — основной импортёр подмосковных продуктов. Далее следуют Казахстан, Белоруссия и Саудовская Аравия.
Как заявил зампред регионального правительства Георгий Филимонов, Подмосковье — один из ведущих регионов России по экспорту готовых продуктов.
«Наш агропромышленный комплекс поставил иностранным компаниям готовую продукцию на сумму $797 млн за первое полугодие», — отметил он.
Ранее НСН сообщала, что Москва в 2021 году экспортировала продукцию ННЭ на $33,5 млрд.