Подмосковье экспортировало в КНР продукты почти на $153 млн с начала года

Московская область экспортировала в КНР продукты почти на $153 млн с начала 2022 года.

© Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Об этом сообщает телеканал «360». Китай — основной импортёр подмосковных продуктов. Далее следуют Казахстан, Белоруссия и Саудовская Аравия. Как заявил зампред регионального правительства Георгий Филимонов, Подмосковье — один из ведущих регионов России по экспорту готовых продуктов. «Наш агропромышленный комплекс поставил иностранным компаниям готовую продукцию на сумму $797 млн за первое полугодие», — отметил он. Ранее НСН сообщала, что Москва в 2021 году экспортировала продукцию ННЭ на $33,5 млрд.