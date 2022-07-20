Петербургский международный газовый форум состоится 13—16 сентября

Петербургский международный газовый форум (ПМГФ) состоится с 13 по 16 сентября.

Об этом сообщает oilcapital.ru.

Деловая программа включает 20 тематических направлений. Участники форума обсудят вопросы геологоразведки и газодобычи, а также транспортировки, потребления и переработки газа.

Особое внимание планируется уделить импортозамещению в нефтегазовой отрасли.

Главным событием ПМГФ станет пленарное заседание «Газовая отрасль России: приоритеты развития в новых условиях».

Ранее кандидат технических наук Александр Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с поставками газа в Германию.