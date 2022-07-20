Петербургский международный газовый форум состоится 13—16 сентября
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Об этом сообщает oilcapital.ru.
Деловая программа включает 20 тематических направлений. Участники форума обсудят вопросы геологоразведки и газодобычи, а также транспортировки, потребления и переработки газа.
Особое внимание планируется уделить импортозамещению в нефтегазовой отрасли.
Главным событием ПМГФ станет пленарное заседание «Газовая отрасль России: приоритеты развития в новых условиях».
Ранее кандидат технических наук Александр Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с поставками газа в Германию.