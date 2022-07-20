«Газпром» зафиксировал рекордный суточный объём поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
- Gettyimages.ru
«Китай наращивает объёмы суточных закупок российского газа по газопроводу «Сила Сибири» — 19 июля достигнут новый исторический рекорд. В настоящее время «Газпром» ведёт поставки сверх суточных контрактных количеств», — говорится в заявлении в Telegram-канале компании.
Отмечается, что газ поставляется в рамках долгосрочного контракта между «Газпромом» и китайской компанией CNPC.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал в беседе с газетой «Известия» о перспективных рынках для российского газа.