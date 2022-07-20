Путин: ограничение покупки нефти из России приведёт к масштабному росту цен
«Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объёмы российской нефти, ограничить цену российской нефти», — сказал Путин журналистам в Иране.
По его словам, это та же ситуация, что и с российским газом.
Он назвал удивительным то, что об этом говорят люди с высшим образованием.
«Результат будет тот же самый — подъём цен. Цены на нефть взлетят до небес», — добавил президент.
Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен заявила о возможности подорожания нефти в том случае, если не будет введено ограничение цен на российскую нефть.
Она также сообщила, что Соединённые Штаты и их союзники пока не приняли решение, какие именно ограничения цен на нефть из России ввести, но учитывают, что страна должна сохранять возможности производить и экспортировать нефть.