Путин: ограничение покупки нефти из России приведёт к масштабному росту цен

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Ограничения покупок российской нефти приведут к тому, что цены взлетят «до небес», заявил президент России Владимир Путин.

«Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объёмы российской нефти, ограничить цену российской нефти», — сказал Путин журналистам в Иране.

По его словам, это та же ситуация, что и с российским газом.

Он назвал удивительным то, что об этом говорят люди с высшим образованием.

«Результат будет тот же самый — подъём цен. Цены на нефть взлетят до небес», — добавил президент.

Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен заявила о возможности подорожания нефти в том случае, если не будет введено ограничение цен на российскую нефть.

Она также сообщила, что Соединённые Штаты и их союзники пока не приняли решение, какие именно ограничения цен на нефть из России ввести, но учитывают, что страна должна сохранять возможности производить и экспортировать нефть.

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