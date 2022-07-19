Криптоэксперт Новикова предупредила о снижении курса Ethereum ниже $1 тысячи
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В беседе с «Газетой.Ru» Новикова объяснила, что рекордный рост курса криптовалюты Ethereum временный и связан с информацией о рекордной инфляции в США.
«Это не тренд, надо ожидать сильного снижения уже в последнюю неделю июля. После заседания ФРС снова будет просадка, причём ощутимая: «эфир» может упасть по стоимости ниже $1 тыс., а биткоин может снизиться до $12—15 тыс.», — предупредила эксперт.
Ранее сообщалось, что курс доллара на Мосбирже упал ниже 55 рублей впервые с 4 июля.