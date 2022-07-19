Криптоэксперт Новикова предупредила о снижении курса Ethereum ниже $1 тысячи

Официальный представитель P2P-обменника Bitzlato на территории России Кристина Новикова предупредила, что курс Ethereum может упасть ниже $1 тыс.

В беседе с «Газетой.Ru» Новикова объяснила, что рекордный рост курса криптовалюты Ethereum временный и связан с информацией о рекордной инфляции в США.

«Это не тренд, надо ожидать сильного снижения уже в последнюю неделю июля. После заседания ФРС снова будет просадка, причём ощутимая: «эфир» может упасть по стоимости ниже $1 тыс., а биткоин может снизиться до $12—15 тыс.», — предупредила эксперт.

Ранее сообщалось, что курс доллара на Мосбирже упал ниже 55 рублей впервые с 4 июля.