Криптоэксперт Новикова предупредила о снижении курса Ethereum ниже $1 тысячи

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Официальный представитель P2P-обменника Bitzlato на территории России Кристина Новикова предупредила, что курс Ethereum может упасть ниже $1 тыс.
Криптоэксперт Новикова предупредила о снижении курса Ethereum ниже $1 тысячи
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В беседе с «Газетой.Ru» Новикова объяснила, что рекордный рост курса криптовалюты Ethereum временный и связан с информацией о рекордной инфляции в США.

«Это не тренд, надо ожидать сильного снижения уже в последнюю неделю июля. После заседания ФРС снова будет просадка, причём ощутимая: «эфир» может упасть по стоимости ниже $1 тыс., а биткоин может снизиться до $12—15 тыс.», — предупредила эксперт.

Ранее сообщалось, что курс доллара на Мосбирже упал ниже 55 рублей впервые с 4 июля.

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