Эксперт по фондовому рынку Бабин прокомментировал укрепление курса рубля

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин прокомментировал укрепление курса рубля.
Эксперт по фондовому рынку Бабин прокомментировал укрепление курса рубля
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  • © Bloomberg Creative

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что восходящей динамике способствует приближение пика налоговых платежей экспортёров.

«Вероятно, после завершения на следующей неделе налогового периода, а также сезона выплаты дивидендов доллар довольно быстро вернётся (к курсу. — RT) выше 60 рублей. Тем более что вскоре ожидается появление нового бюджетного правила, в рамках которого возобновятся покупки валюты за счёт экспортных сверхдоходов госбюджета», — сказал Бабин.

По его словам, среди факторов, позитивно повлиявших на укрепление рубля, — намерение ЕС ослабить санкционное давление на ряд российских банков.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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