Специалист Коптев прокомментировал ситуацию с запасами нефти в Европе

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Руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев прокомментировал ситуацию с запасами нефти в Европе.
Специалист Коптев прокомментировал ситуацию с запасами нефти в Европе
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«Поскольку шестой пакет санкций ЕС предусматривает отказ от российской нефти только с января 2023 года, а от нефтепродуктов — с марта, то европейские потребители воспринимают это как разрешение прямо сейчас покупать углеводороды у России в неограниченном количестве. Поскольку наша страна предлагает привлекательный дисконт, конкурировать с ней на рынке довольно сложно, чем охотно и пользуются обе стороны», — заявил он в беседе с newizv.ru.

Как отметил Коптев, в Европе нет таких ёмкостей для хранения, которыми располагают, например, США или Япония.

По словам эксперта, правила ЕС предполагают, что страны должны иметь запасы на 90 дней потребления.

«Их они и имеют, возможностью оперативно создать резерв большей ёмкости Европа не располагает», — добавил Коптев.

Ранее аналитик Владимир Демидов, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, в беседе с ФАН выразил мнение, что «создание одной какой-то новой марки нефти никак не влияет на качество нефти, которая поставляется».

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