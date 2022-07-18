Московский финансовый форум состоится 8 сентября
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Ключевая тема форума — «Финансовый суверенитет России: миф или реальность».
Участники обсудят деглобализацию и влияние геополитических изменений на российскую и мировую экономику.
В числе актуальных вопросов — перспективы финансовых рынков в условиях внешних ограничений, трансформация долговой и налоговой политики России, регулирование криптовалют.
В форуме примут участие представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, эксперты в сфере экономики и финансов.