Московский финансовый форум состоится 8 сентября

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Московский финансовый форум пройдёт 8 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж». В 2022 году дата проведения совпала с празднованием 220-летия со дня основания Министерства финансов.
Московский финансовый форум состоится 8 сентября
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

Ключевая тема форума — «Финансовый суверенитет России: миф или реальность».

Участники обсудят деглобализацию и влияние геополитических изменений на российскую и мировую экономику.

В числе актуальных вопросов — перспективы финансовых рынков в условиях внешних ограничений, трансформация долговой и налоговой политики России, регулирование криптовалют.

В форуме примут участие представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, эксперты в сфере экономики и финансов.

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