Президент России Владимир Путин заявил, что выживаемость экономики страны зависит от высокотехнологичных отраслей.

Об этом он сказал в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который проводился в режиме видеоконференции.

«Не могу не согласиться с тем, что на этом нужно сфокусировать наше внимание, потому что... от этого зависит просто выживаемость экономики, это один из ключевых вопросов. Конечно, на нём нужно, как вот Эльвира (Набиуллина. — RT) сказала.... сосредоточить наше внимание и сфокусировать и административное внимание, финансовые ресурсы, поддержку этого направления», — цитирует президента РИА Новости.

Путин заявил, что выживаемость экономики зависит от высокотехнологичных отраслей

Ранее Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что в направлениях по развитию цифровых технологий, за которые ответственен «Ростех», продемонстрированы скромные результаты.