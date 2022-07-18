Путин заявил, что выживаемость экономики зависит от высокотехнологичных отраслей

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Президент России Владимир Путин заявил, что выживаемость экономики страны зависит от высокотехнологичных отраслей.
Путин заявил, что выживаемость экономики зависит от высокотехнологичных отраслей
  • kremlin.ru

Об этом он сказал в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который проводился в режиме видеоконференции.

«Не могу не согласиться с тем, что на этом нужно сфокусировать наше внимание, потому что... от этого зависит просто выживаемость экономики, это один из ключевых вопросов. Конечно, на нём нужно, как вот Эльвира (Набиуллина. — RT) сказала.... сосредоточить наше внимание и сфокусировать и административное внимание, финансовые ресурсы, поддержку этого направления», — цитирует президента РИА Новости.

  • Путин заявил, что выживаемость экономики зависит от высокотехнологичных отраслей

Ранее Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что в направлениях по развитию цифровых технологий, за которые ответственен «Ростех», продемонстрированы скромные результаты.

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