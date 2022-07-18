Экономист Голубев допустил рост курса доллара выше 80 рублей во втором полугодии

Доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.

Оценивая факторы, которые в последнее время влияют на валютный курс, стоит учитывать их краткосрочность. Чем больше рубль сейчас укрепляется, тем сильнее впоследствии будет его падение, допустил эксперт в разговоре с ФБА «Экономика сегодня».

Для правительства с точки зрения бюджетных поступлений приемлемым уровнем курса доллара представляется диапазон в 70—80 рублей, отметил Голубев.

Во второй половине года мы можем увидеть курс доллара в диапазоне 80—90 рублей, добавил экономист.

Что касается курса евро, то он будет зависеть от его отношения к доллару на международном валютном рынке.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.