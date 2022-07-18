Экономист Емельянов назвал эффективные способы инвестирования средств

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов дал совет россиянам по поводу выгодного инвестирования.
Экономист Емельянов назвал эффективные способы инвестирования средств
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Сегодня можно купить акции российских компаний-экспортёров. Они торгуются в рублях, но следуют за курсом внешних валют, поскольку выручка у них фиксируется в долларах, евро или юанях, рассказал эксперт в разговоре с Life.ru.

В качестве более консервативного варианта можно выбрать валюту. По его словам, юань становится всё более популярен как средство сбережения. Вклады по нему дают до 2,5% годовых, а при инфляции — около 2%.

В ближайшее время ожидается новый этап реформы накопительной пенсии. Если правительство примет вариант с софинансированием от государства, то может получиться весьма доходный вариант, резюмировал Емельянов.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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