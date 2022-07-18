Экономист Корнейчук дал рекомендации по хранению сбережений

Доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук рассказал, в чём россиянам стоит хранить сбережения.

«Европа по мере нарастания противостояния с Россией погружается в экономический кризис. Из-за подорожания энергоносителей снизился индекс деловой активности, увеличилась себестоимость выпускаемой продукции, рентабельность производства стала нулевой либо отрицательной. Происходят массовые сокращения и увольнения работников, многие предприятия просто закрылись», — заявил эксперт в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

По его мнению, хранить сбережения лучше не в долларах или евро, а в рублях — либо в альтернативной валюте.

Предлагаемые ставки по рублёвым депозитам в российских банках достигают 10% годовых, в то время как ставки по вкладам в долларах и евро стали отрицательными.

При этом ставки по китайскому юаню находятся в диапазоне от 1 до 2% в случае размещения на год, в случае месячного депозита — от 0,1 до 1%, подытожил Корнейчук.

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФАН высказался о перспективах и роли евро в глобальной экономике.