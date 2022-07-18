РИА Новости: Россия заняла 13-ое место в рейтинге стран Европы по доступности бензина

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Россия заняла 13-ое место в рейтинге европейских стран по доступности бензина, следует из результатов исследования РИА Новости.

По словам экспертов, доступность топлива для населения зависит не только от стоимости, но также и от уровня доходов граждан. Специалисты составили рейтинг на основе количества бензина в литрах, который могут приобрести жители разных стран за свои средние зарплаты в пересчёте на российские рубли.

Список возглавил Люксембург с большим отрывом — при средней стоимости 95-го бензина 120,8 рублей за литр житель страны может позволить себе купить более 2 тыс. литров топлива. 

На втором месте оказалась Великобритания — среднестатистический британец может купить 1459 литров по цене 143,7 рублей за литр.

Россия оказалась на 13-м месте: на среднемесячную зарплату россияне могут приобрести около 1057 литров бензина.

Как выяснилось, самый дешёвый 95-й бензин можно приобрести в Казахстане, а дороже всего топливо обойдется для граждан Финляндии.

Ранее президент США Джо Байден обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты, а также призвал управляющих АЗС в США снизить стоимость бензина.

Обозреватель Fox News Дуглас Мюррей заявил, что жители США не купились на заявления американского президента.

Как отмечал сам Путин, санкции и многолетние ошибки Запада в экономике стали причиной возникновения волны глобальной инфляции.

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