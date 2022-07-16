В Японии заявили, что Mitsui и Mitsubishi должны сохранить долю в «Сахалине — 2»

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Японские компании Mitsui и Mitsubishi должны сохранить своё участие в проекте «Сахалин — 2» после решения Москвы сделать оператором российское ООО, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

«Японские компании уже имеют долю, поэтому мы договорились, что они должны крепко удерживать её», — цитирует его Nikkei.

Отмечается, что власти Японии просят Mitsui и Mitsubishi оставаться акционерами после того, как новая российская компания станет оператором проекта.

30 июня российский президент подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран.

Согласно указу, имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Cахалина-2».

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, комментируя указ, заявил, что Токио необходимо продумать дальнейшие шаги вместе с компаниями.

В начале июня сообщалось, что национальные компании Японии сохранят участие в российских инвестиционных проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», так как это крайне важно для экономической безопасности страны.

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