В Японии заявили, что Mitsui и Mitsubishi должны сохранить долю в «Сахалине — 2»
«Японские компании уже имеют долю, поэтому мы договорились, что они должны крепко удерживать её», — цитирует его Nikkei.
Отмечается, что власти Японии просят Mitsui и Mitsubishi оставаться акционерами после того, как новая российская компания станет оператором проекта.
30 июня российский президент подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран.
Согласно указу, имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Cахалина-2».
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, комментируя указ, заявил, что Токио необходимо продумать дальнейшие шаги вместе с компаниями.
В начале июня сообщалось, что национальные компании Японии сохранят участие в российских инвестиционных проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», так как это крайне важно для экономической безопасности страны.