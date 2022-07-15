В Москве отметили рост производства мясной продукции

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о стабильном росте производства мясной продукции в столице.
В Москве отметили рост производства мясной продукции
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Об этом пишет kp.ru.

«За пять месяцев столичные промышленники выпустили на 6,7% больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года. При этом они поставили заказчикам товары на 49,8 млрд рублей, что на 15,4% превышает результат за январь — май 2021 года», — уточнил вице-мэр.

По его словам, более 200 столичных предприятий сегодня снабжают Москву продуктами питания, из них 24 — в мясной отрасли.

По сообщениям НСН, объём выручки промышленных предприятий, расположенных в ТиНАО, вырос на 21% с 2017 года.

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