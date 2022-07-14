С начала года Крым привлёк более 13 млрд рублей инвестиций

Крым с начала 2022 года привлёк более 13 млрд рублей инвестиций без учёта инвестсоглашений, заключённых в рамках ПМЭФ.

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Республики Крым.

«С начала года заключено 18 соглашений о реализации инвестиционных проектов, планируемый объём привлечённых инвестиций составляет 13 млрд 165,78 млн рублей. Несмотря на санкции и другие ограничения, инвесторы продолжают вкладывать в развитие республики», — заявил генеральный директор корпорации Даниил Пидаев.

Сообщается также, что по итогам Петербургского международного экономического форума были заключены инвестсоглашения ещё на 103,3 млрд рублей.

Ранее НСН сообщила, что IT-компании инвестировали около 1 млрд рублей в проекты в технополисе «Москва».