С начала года Крым привлёк более 13 млрд рублей инвестиций

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Крым с начала 2022 года привлёк более 13 млрд рублей инвестиций без учёта инвестсоглашений, заключённых в рамках ПМЭФ.
С начала года Крым привлёк более 13 млрд рублей инвестиций
  • РИА Новости

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Республики Крым.

«С начала года заключено 18 соглашений о реализации инвестиционных проектов, планируемый объём привлечённых инвестиций составляет 13 млрд 165,78 млн рублей. Несмотря на санкции и другие ограничения, инвесторы продолжают вкладывать в развитие республики», — заявил генеральный директор корпорации Даниил Пидаев.

Сообщается также, что по итогам Петербургского международного экономического форума были заключены инвестсоглашения ещё на 103,3 млрд рублей.

Ранее НСН сообщила, что IT-компании инвестировали около 1 млрд рублей в проекты в технополисе «Москва».

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